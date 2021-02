'Gorizia e Nova Gorica opportunità per tutto il territorio'

“Anche alla luce del successo della collaborazione transfrontaliera per la Capitale Europea della Cultura 2025, è fondamentale supportare la creazione di una Zona Economica Speciale Transfrontaliera per superare le difficoltà dovute al confine e consentire lo sviluppo, anche economico, del territorio goriziano, italiano e sloveno”.

Lo scrive in una nota l’europarlamentare della Lega, Elena Lizzi, applaudendo all’incontro svoltosi i giorni scorsi a Nova Gorica, tra il sindaco Klemen Miklavic, i rappresentanti del Comune di Gorizia e il Consigliere regionale Bernardis (Lega) e ribadendo come “mi rendo disponibile nel limite del ruolo a portare e a supportare a Bruxelles una proposta che ha trovato la massima condivisione tra le parti”.

“La Zona Economica Speciale Transfrontaliera, ovvero un’area condivisa fra Gorizia e Nova Gorica, oltre a favorire l’insediamento di terziario avanzato e la collaborazione fra le imprese ad altissima specializzazione già presenti sul territorio, permetterebbe –aggiunge l’europarlamentare friulana- di proseguire con il virtuoso processo di integrazione fra le due comunità e divenire un modello a livello europeo”.

“Effettuare investimenti con progetti mirati attraverso i fondi di Bruxelles oggi non solo è possibile, ma è necessario per dare una prospettiva anche a questo territorio, in particolare operando sui pilastri indicati dal Green Deal e Horizon, il più sostanzioso programma della Commissione per finanziare innovazione e ricerca, che dal 2021 destinerà un terzo delle risorse al sostegno degli sforzi messi in capo dagli Stati per raggiungere gli obiettivi su clima ed ambiente”, conclude Lizzi.