'Gorizia e Nova Gorica? Sono due città distinte'

"Rimango sempre sorpreso dal fatto che ancora oggi, nel 2022, ci sia ancora chi ritenga l'italianità di Gorizia qualcosa di cui bisogna vergognarsi", commenta il sindaco Rodolfo Ziberna, candidato per il centrodestra.

"Lo stanno gridando a pieni polmoni esponenti della sinistra che chiedono, in caso di vittoria della Fasiolo, la cancellazione di nomi italiani da vie e scuole per fare spazio a nomi sloveni e l'eliminazione del tricolore sul castello, oltre ad altre perle di questo tipo. Ma sono doppiamente sorpreso del fatto che sia stata la stessa candidata sindaco Fasiolo, durante l'allucinante presentazione della lista dei 5Stelle, a "sposare" la linea della città unica con Nova Gorica che rappresenterebbe la fine della città di Gorizia per come è oggi".

"A parte il fatto che neppure alla comunità di Nova Gorica piace un'ipotesi del genere perché, giustamente, ci tiene alla sua identità come noi alla nostra, ma è proprio il concetto di base che è sbagliato. E, purtroppo, la storia, compreso ciò che sta accadendo in Ucraina, sembra non insegnare nulla. Come ho spiegato più volte, abbiamo vinto il titolo di Capitale europea della cultura perché siamo riusciti a mettere in luce la volontà e la capacità di superare le drammatiche divisioni del passato per arrivare al riconoscimento e al rispetto delle diversità di ognuno. Non solo, riteniamo che le rispettive diversità rappresentino una ricchezza da valorizzare insieme "sfruttando" l'immagine di quel confine fino a ieri simbolo di divisione e oggi simbolo di collaborazione e crescita comune".

"La Città unica, peraltro giuridicamente impossibile, non sarebbe altro che un tentativo, non voluto dalla gente, di cancellare queste diversità omologando tutto in qualcosa di forzato e indefinito che non porterebbe vantaggi a nessuno. Senza tenere conto peraltro, che a Gorizia è presente una minoranza slovena che è parte importante del tessuto sociale cittadino ed è perfettamente riconosciuta e rispettata nella sua peculiarità linguistica e sociologica, rappresenta una ricchezza e mai si penserebbe di omologarla alla componente italiana", prosegue Ziberna.

"Quindi spero e mi auguro che quando la candidata Fasiolo parla di città unitaria intenda parlare di visione unitaria per la crescita del territorio da parte di Gorizia e Nova Gorica e non di Città unica. Peraltro grazie a Go!2025 stanno arrivando decine di milioni e si è messa in moto una macchina che porterà a cambiare in meglio la città portando nuova economia e oltre mille nuovi posti di lavoro. Sulle dichiarazioni degli esponenti dei 5Stelle nazionali e locali preferisco sorvolare perché veramente sembra non sappiamo di che cosa stanno parlando. Di certo non di Gorizia. Dico solo che rimango stupito dalla loro serena ammissione di essere incapaci di proporre alcunché e di come la consigliera regionale Dal Zovo, oltre a non informarsi evidentemente di ciò che fa la Regione, nemmeno ha tempo di seguire i media. Diversamente, avrebbe scoperto che proprio grazie alla continua e proficua interlocuzione mia con la Regione, a Gorizia stanno giungendo risorse mai viste prima, inclusi oltre 40 milioni per l'ospedale di Gorizia", conclude Ziberna.