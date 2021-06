'Gorizia e Nova Gorica, un'occasione per il territorio'

Un'occasione anche per coinvolgere il territorio e per far si che l'isontino faccia quadrato attorno al suo capoluogo. E' quella di Gorizia e Nova Gorica, capitali della cultura nel 2025. Un'occasione d'oro, secondo il sindaco di Ronchi dei Legionari, Livio Vecchiet che, dopo aver concesso il patrocinio all'evento, si rivolge al collega, Rodolfo Ziberna.

“E' arrivato il momento – sono le sue parole – di coinvolgere tutta l'ex provincia, di aprire un tavolo di confronto con tutti e per far si che questa investitura sia la più inclusiva di tutte, creando occasioni di rilancio culturale che possano essere volano anche per l'economia del territorio. Ronchi dei Legionari si mette a disposizione, mette a disposizione i suoi spazi e le sue idee, proprio per essere a supporto delle due città che saranno capofila di questo importante momento. E' arrivato il momento di dialogare con i Comuni, di prepararsi per tempo e di predisporre un ampio programma che faccia di Gorizia e Nova Gorica davvero due capitali della cultura europea e non”.

Il patrocinio, atto dovuto, non serve a nulla se non viene accompagnato da una rete di collaborazioni e di intese che, come evidenzia Vecchiet, devono partire proprio dalla municipalità goriziana, chiamata a fare da traino per una condivisione sempre più vasta. E, intanto, proprio il primo citttadino fa una sua mossa ed invita a Ronchi dei Legionari, per un primo confronto, l'amministrazione della cittadina slovena.

Il sindaco, Klemen Miklavic o un suo delegato, potrebbe essere a Ronchi dei Legionari già sabato per l'inagurazione di “Colori e sapori” alla sua prima edizione. “L'isontino, da sempre – aggiunge Vecchiet – è terra di multiculturalità ed anche intreccio di lingue diverse che, anche ora, vanno valorizzati. Nella nostra cittadina esiste un istituto comprensivo con insegnamento della lingua slovena ed ha più di 50 anni il gemellaggio con Metlika, in Slovenia e Wagna, in Austria. Sino al 1918, questo, era un territorio che faceva parte dell'impero austroungarico. Elementi che parlano chiari su quanto importante sia il connubio di culture diverse. Dalle quali si parte per realizzare quel programma eventi che saranno messi in cantiere nel 2025”.