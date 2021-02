'Gorizia-Nova Gorica esempio di un nuova Europa'

"La collaborazione tra Gorizia e Nova Gorica, nominate in modo congiunto capitali europee della cultura nel 2025, è un emblema della nuova Europa: dove una volta c'era la cortina di ferro, oggi c'è cooperazione tra popoli confinanti". Lo ha detto oggi Piero Mauro Zanin, presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, intervenendo alla sessione plenaria del Comitato europeo delle Regioni, convocata in modalità telematica a Bruxelles.

I rappresentanti delle istituzioni europee si sono confrontati sul progetto di parere relativo al rilancio dei settori culturali e creativi. "La sfida culturale - ha osservato Zanin, che fa parte del Comitato in quanto presidente dell'assemblea legislativa del Friuli Venezia Giulia - è fondamentale per il rilancio dei Paesi europei dopo la pandemia, e per questo motivo ringrazio chi ha preparato questo rapporto".

"Anche in una regione piccola come la nostra - ha detto ancora il presidente del Consiglio regionale - si guarda alla nuova Europa e alla collaborazione tra i popoli, e il progetto congiunto tra Gorizia e Nova Gorica, un tempo separate da un muro, è un'iniziativa importante ed emblematica che va in questa direzione".