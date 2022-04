'Gorizia sia epicentro di pace e diplomazia'

"La proposta di rendere il territorio di Trieste un centro di Pace e giustizia a servizio del dialogo è un’idea che sposo con entusiasmo ma anche Gorizia, che rappresenta nei fatti un tassello indispensabile nel processo di riunificazione e di dialogo come già proposto nel mio Ddl avanzato nel 2017, non può essere trascurata". Con queste parole, la candidata sindaca del centrosinistra Laura Fasiolo ha commentato l’intenzione del sindaco di Trieste Roberto Dipiazza di ospitare nella primavera del 2023, il vertice di leader e sindaci di Italia e Balcani; idea che ha ricevuto il sostegno anche del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

"L’omaggio di Mattarella e Pahor alla foiba di Basovizza è stato emblematico per i nostri territori e si inserisce in un percorso umano e coraggioso che ci coinvolge tutti – continua Fasiolo – a Trieste, come giusto che sia, si prosegue spediti e presto attrarrà a sé valori, significati e sempre maggior peso culturale".

Ne è convinto anche l’ex premier e presidente della Commissione Europea Romano Prodi, profondo conoscitore delle dinamiche dell’area balcanica che si è recentemente espresso a favore del ruolo di Trieste come baluardo di Pace.

"Tuttavia, Gorizia non può essere derubricata a periferia di un contesto storico di cui è entusiasta e attiva protagonista. Mutilata e divisa da un confine artificioso, oggi la città è il luogo del dialogo interculturale, interreligioso nonché della riflessione costruttiva, storica e filosofica sul tema dell’incontro con l’altro. Questo chiedevo nel mio Ddl 2880 del luglio 2017 immaginando Gorizia nelle vesti di “città dell’incontro” che di fatto è per già vocazione naturale. Ora lo ripropongo con una connotazione rinnovata e ritagliata sul futuro".

E nell’avvenire della Contea distesa sulle sponde dell’Isonzo, c’è il titolo di capitale europea della Cultura 2025: un assist per fare della cittadina, unitamente a Nova Gorica, un laboratorio del dialogo che ne diverrebbe il fiore all’occhiello.

"La cultura si basa essenzialmente sul riconoscimento e sull’attuazione della pace e della giustizia- prosegue l'ex senatrice - E non c’è cultura senza un rapporto interconnesso e dinamico con il mondo scolastico, Isis e Icm, e universitario. Nel particolare, Gorizia potrebbe offrire il Conference Center del Polo di via Alviano come luogo fisico di incontro tra popoli belligeranti per favorire le trattative".

Non solo il mondo dell’istruzione può eleggersi a strumento operoso di pace e fratellanza: "I numerosi istituti religiosi e non delle due Gorizie potrebbero divenire luoghi di incontro tra delegazioni e una caserma dismessa, diventare un punto di riferimento formativo per i giovani e l’insegnamento dell’arte della diplomazia di cui Gorizia e Nova Gorica sono un esempio eclatante". Una ripresa a tutto tondo, della suggestione avanzata anche recentemente da Andrea Bellavite, ossia quella di istituire i “Corpi civili di Pace” quale riferimento delle più moderne democrazie come già descritto dalla Legge 147/2013.