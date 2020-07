'Gorizia, una simile tragedia non deve più accadere'

"Cari amici, ho sempre voluto condividere con voi anche i momenti più difficili e quindi voglio che ci sia massima chiarezza anche nella drammatica vicenda che ha colpito profondamente tutti", scrive il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, sul suo profilo Facebook.

"La tragedia della morte del piccolo Stefano ha straziato una famiglia e l'intera nostra comunità. Oggi la nostra testa e il nostro cuore sono volti a testimoniare alla famiglia, agli amici, all'intera comunità la partecipazione alla sofferenza, la nostra vicinanza. Nulla e nessuno riporterà Stefano tra le braccia dei suoi cari, ma il calore che una comunità sa esprimere spero possa essere almeno un po' di conforto alla famiglia. Questo è l'aspetto assolutamente prioritario e l'Amministrazione comunale vuole essere vicina alla famiglia anche nell'ultimo saluto a Stefano, agevolando la presenza del maggior numero di persone, nel luogo e data che ci sono stati comunicati ma che solo la famiglia e la Parrocchia potranno ufficializzare".

"L'aspetto che dovrà essere affrontato è come poter prevenire simili eventi in luoghi pubblici e privati. Negli aspetti ora marginali rispetto alla tragedia vi sono anche i risvolti giudiziari che hanno comprensibilmente trovato ampia cassa di risonanza sui media regionali e nazionali", prosegue Ziberna.

"Per evitare equivoci ritengo opportuno spiegare ai cittadini che è giusto e corretto che in questi casi la magistratura invii avvisi di garanzia a tutti coloro che in qualunque modo possano essere coinvolti a qualsiasi titolo nella tragedia. Desidero esprimere apprezzamento nei confronti della magistratura, nei confronti della quale confermiamo la massima fiducia, anche per la celerità con cui ha emesso gli avvisi di garanzia - che come noto e come essa stessa ha ribadito si tratta di atti dovuti, anche al fine di ridurre i tempi che consentiranno la sepoltura del cucciolo Stefano".

"Preciso ai cittadini che il sottoscritto, nella sua veste di sindaco, automaticamente, per statuto della Fondazione Villa Coronini, ne diviene Presidente. Al suo fianco, sempre per statuto, siedono i componenti del Curatorio, espressione di diverse istituzioni (Regione , Archivio di Stato, Soprintendenza ai beni, Musei provinciali, ecc.). Con regolarità la Fondazione ha commissionato a esperti esterni piani della sicurezza destinati a prevenire gli infortuni. Gli ultimi due piani nel 2019 e nel 2016. Ovviamente, competenze e conoscenze non consentono ai componenti di valutare le misure da adottare".

"A titolo meramente esemplificativo un presidente, un sindaco o un titolare di attività private ha senza dubbio l'obbligo di far svolgere le revisioni degli automezzi ma queste debbono essere effettuate da officine a ciò autorizzate, in grado di sapere quali interventi svolgere. Ora solo la magistratura valuterà se e cosa si sarebbe potuto fare per evitare la tragedia, ma la volontà di un amministratore, di un Comune, di una Regione, piuttosto che di un curatorio o una parrocchia che gestisce centri estivi, ma anche dei genitori, è sempre e solo quella di essere messo nelle condizioni di evitare ogni insidia che possa essere presente in ogni luogo accessibile al pubblico", prosegue Ziberna. "Se le attuali disposizioni legislative non sono sufficienti, ne devono essere approvate altre, ancora più stringenti. Da sindaco penso ai campi gioco, agli spazi verdi, a quelli frequentati da biciclette e veicoli, agli uffici pubblici, ecc. Sono pronto a far chiudere tutto, a limitarne la fruizione o ad adottare misure ulteriori, anche oltre quanto previsto dalle attuali leggi se ciò può aiutare ad evitare tragedie".

"Ma, come ho detto, chi amministra dovrebbe essere messo in grado di poterlo fare con la serenità del buon padre di famiglia. Senza dubbio l'imponderabile non è per definizione prevedibile e chi governa sa che suo malgrado con l'assunzione della carica deve assumersi anche responsabilità di fatti a lui non riconducibili, ma quando ne va dell'incolumità dei nostri cari tutti insieme, ciascuno con i propri compiti, dobbiamo essere posti nelle condizioni di agire per il meglio".

"Ora continuiamo a stringerci intorno alla famiglia di Stefano e a operare affinché una tragedia simile non debba più accadere", conclude Ziberna.