'Governo, appello Pd per il bene del Paese'

"Le parole del segretario Zingaretti sono state chiare e responsabili: sono l'appello del Pd alle forze che vogliono il bene del Paese in un momento drammatico della nostra storia. Sono le parole di chi sa che dal Covid e dalla crisi economica e sociale si esce solo se abbiamo un Governo stabile e una maggioranza politicamente solida e coesa. Fino all'ultimo bisogna lavorare alla luce del sole per fermare la corsa verso il vuoto, noi lo stiamo facendo ma questo è uno sforzo che deve fare tutta la maggioranza. E se non c'è spazio o volontà di mediazioni non c'è più maggioranza". Lo dichiara la vicepresidente del Pd Debora Serracchiani.

"La relazione del segretario nazionale ha evidenziato una volta di più il ruolo centrale che il Partito democratico ha svolto e intende continuare a svolgere. Prima nell’interlocuzione autorevole e seria con l’Europa, grazie alla quale sono arrivate gli oltre 209 miliardi del Recovery fund, senza il sostegno di populisti e leghisti. Ora nel mettere al centro esclusivamente le esigenze dei cittadini, in termini di salute e vaccini. Per il futuro in termini di ripresa e lotta alle diseguaglianze". Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, commentando la relazione del segretario nazionale Nicola Zingaretti oggi nella Direzione del partito.

"Mai come ora - aggiunge l'esponente dem - il Paese ha bisogno di una politica seria che metta in campo idee e progetti ed assuma appieno le responsabilità richieste dal momento. Abbiamo visto a cosa portano gli estremismi trumpiani, cosa produce la mancanza di senso delle Istituzioni e - conclude - dove conduce la propaganda continua".