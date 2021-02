'Governo, è tempo di capitani coraggiosi'

“E’ un governo espressione della parte più nobile della politica: magari qualcuno vorrebbe tacciare queste soluzioni come trasformismo, ma il trasformismo nella storia d'Italia e buono e cattivo, proprio come il debito”, lo ha detto il senatore di Forza Italia Franco Dal Mas, intervenendo in aula dopo le dichiarazioni programmatiche del presidente del Consiglio Draghi.

“Un senatore di questa assemblea fece un'intervista molto importante che segno’ la fine di un governo allora espressione di un gerbido trasformismo e diede vita al Conte bis perche’ l'Italia correva il rischio di inseguire una deriva che l'avrebbe portata fuori dall'Europa e iscritta a pieno titolo nei paesi di Visegrad. Intervista che fu profetica, salvifica, forse 'salvinifica' - tale per cui oggi i soli capitani coraggiosi sono in grado di compiere significativi cambi di rotta nel loro indirizzo e capire che l'indirizzo principale e’ quello degli italiani”, ha proseguito Dal Mas indicando le priorità e le riforme che il Paese attende da decenni, tra cui quella della giustizia.

“Se oggi siamo chiamati a votare la fiducia a questo governo, se questo governo otterrà una così ampia maggioranza lo dobbiamo anche all’iniziativa del presidente Berlusconi, che sin dalle prime ore della crisi di governo ha suggerito la strada maestra per il bene del Paese: la strada del governo dei migliori che tra poche ore otterrà la fiducia di quest’aula”.