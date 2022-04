'Grandi derivazioni, sentire i professionisti'

Il Movimento 5 Stelle ha chiesto la convocazione della IV Commissione in Consiglio regionale per svolgere un'audizione con i professionisti che stanno effettuando la consulenza specialistica a supporto delle attività tecnico-finanziarie che la Regione deve espletare per l'affidamento delle concessioni delle grandi derivazioni idroelettriche.

Ad annunciarlo, in una nota, è il consigliere regionale M5S Cristian Sergo che spiega le motivazioni della convocazione. "La richiesta nasce soprattutto dalla necessità di fare il punto sull'attuazione della legge in tema di grandi derivazioni idroelettriche - sottolinea Sergo - approvata nel novembre 2020 e in ritardo per quanto riguarda l'approvazione dell'apposito regolamento attuativo per poter affissare le nuove concessioni, soprattutto quelle già scadute e in proroga".

"La consulenza in questione è stata affidata attraverso due distinti decreti - spiega l'esponente pentastellato -. Il primo, da 87 mila euro, riguarda le attività di valutazione tecnico-finanziaria legate all'affidamento delle concessioni delle grandi derivazioni idroelettriche. Il secondo, da 53 mila euro, affida un servizio supplementare proprio per la redazione del regolamento. Ecco perché - conclude la nota - il passaggio in Commissione con i professionisti incaricati sarà un momento importante anche per fare il punto sulle norme transitorie previste dalla legge regionale e che dovrebbero prevedere nuove entrate per i Comuni della montagna interessati dalle derivazioni".