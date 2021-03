'Grave l’esclusione degli esposti amianto tra i fragili'

“Non comprendo come sia possibile non riconoscere le persone esposte ad amianto tra i soggetti fragili. Molti di loro, contando di avere priorità, hanno regolarmente proceduto alla prenotazione e una volta chiamati dal centro vaccinale si sono visti negare l’inoculazione perché assenti nella lista ministeriale sulle fasce prioritarie. È inconcepibile che ci siano ancora lacune nel piano vaccinale, che era inesistente con il governo di Giuseppe Conte, mentre quello predisposto dall'attuale esecutivo resta ancora carente, tanto da non contemplare persone a rischio come gli esposti ad amianto. Chiedo al Ministro Roberto Speranza di riparare a questa ennesima grave mancanza per attribuire priorità anche a queste persone che rischiano, più di altri, malattie respiratorie e quindi le complicanza gravi di un’eventuale infezione da Covid”. È quanto dichiara in una nota il deputato di Fratelli d’Italia, Walter Rizzetto, anche coordinatore regionale del Fvg per il partito.

Con il deputato interviene anche Francesca Tubetti portavoce Provinciale di Gorizia che afferma: "Territori come il Friuli Venezia Giulia, nel particolare il monfalconese, vedono ogni anno la tragedia dell'asbestosi abbattersi in tantissime famiglie continuando a mietere vittime. Non considerare queste persone, già identificate in uno specifico elenco, tra le categorie aventi diritto al vaccino risulta un insulto per quello che ancora sta succedendo nelle nostre comunità".

I due esponenti di FdI concludono congiuntamente: "Chiediamo ancora a questo Governo di porre rimedio immediatamente con un'azione di rispetto nei confronti di chi ancora oggi è vittima incolpevole delle normative".