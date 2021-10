'Grave lo stop al ddl Zan'

"Riteniamo molto grave - sostiene in una nota Furio Honsell, consigliere di Open Sinistra Fvg - che il Senato abbia votato l'arresto dell'iter della legge Zan contro l'omotransfobia. Non soltanto il nostro Paese non riuscirà ad approvare una norma di cui dispongono già molti paesi in Europa e che da anni l'Ue chiede di varare".

"Ma il voto che congela la discussione per almeno sei mesi, che rischiano di diventare molto di più - prosegue Honsell - dimostra che non c'è sensibilità in Italia, verso temi quali l'orientamento sessuale e l'identità di genere e l'indifferenza verso la sofferenza che l'odio nei confronti della diversità ha procurato in passato e quindi continuerà a procurare. È quindi con grande dolore e non solamente delusione che protestiamo contro questa votazione".