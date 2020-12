'Grave negare aiuti alle imprese agricole colpite dalla cimice asiatica'

“La cimice asiatica negli ultimi anni ha causato danni ingenti alle coltivazioni: le stime di Coldiretti relative al 2019 parlano di oltre 700 milioni, concentrati prevalentemente in alcune regioni come il Friuli-Venezia Giulia, l’Emilia-Romagna, il Veneto. Perdite solo in minima parte compensate dai fondi stanziati dal governo: 80 milioni esattamente un anno fa con la scorsa legge di Bilancio e 30 milioni con il decreto Rilancio. I conti non tornano, ma il governo e la maggioranza sembrano poco interessati alla sopravvivenza delle imprese agricole, come dimostra l'attenzione riservata al mio emendamento e al mio ordine del giorno". Lo scrive in una nota la deputata di Forza Italia Sandra Savino.

"Il mio emendamento per rifinanziare il fondo è stato respinto e persino l’ordine del giorno alla legge di Bilancio è stato riformulato con la vacua formula ‘valutare l’opportunità di’. Purtroppo c’è poco da valutare: aiutare imprese in grande difficoltà dovrebbe essere un impegno che le istituzioni dovrebbero assumersi e trasformare rapidamente in sostegni concreti, ma evidentemente quella che per noi è una priorità non lo è per il governo e la maggioranza giallorossa”, conclude Savino.