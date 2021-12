'Grazie ad Aiccre Comuni protagonisti in Europa'

"Creare un ponte tra i Comuni e le istituzioni europee è essenziale per costruire l'Europa delle comunità e delle regioni: per questo è tanto prezioso il lavoro svolto dall'Aiccre". Lo ha detto Piero Mauro Zanin portando i saluti dell'intero Consiglio regionale al presidente Franco Brussa e al direttivo del comitato Fvg, riunito oggi a Udine in via Sabbadini.

"Serve - ha ribadito il presidente dell'Assemblea legislativa regionale - un'azione da protagonisti da parte dei Comuni anche nell'ambito della Conferenza sul futuro dell'Europa, che si concluderà a metà del prossimo anno. Costruire una cultura europeista, partendo dalle nostre radici, è un modo per uscire dal provincialismo: non dobbiamo avere paura del confronto perché le nostre potenzialità non ci fanno sfigurare di fronte a nessuno".

L'Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa (in sigla Aiccre) ha proprio lo scopo di fare da trait-d'union tra le comunità locali e gli organismi europei, attraverso una serie di iniziative che godono del sostegno del Consiglio regionale. "Confermo e sostengo questa collaborazione - ha detto Zanin, che ha citato l'impegno su questo punto da parte del suo predecessore Franco Iacop, presente alla riunione del direttivo - e ho apprezzato in particolare due momenti qualificanti dell'attività recente di Aiccre".

Il presidente ha fatto riferimento alla vasta partecipazione dei Comuni al progetto Eloge, il marchio europeo di eccellenza della governance - che prevedeva una valutazione da parte di dipendenti e cittadini sulla qualità dei servizi offerti dall'ente locale, "e non è mai facile mettersi in discussione facendosi valutare" - e all'iniziativa delle borse di studio messe a disposizione dal Consiglio regionale per gli studi relativi al messaggio di Ventotene.

"A volte - ha osservato ancora Zanin - gli amministratori sottovalutano l'Aiccre perché la vedono come un ente autoreferenziale, e invece queste attività dimostrano che è uno strumento prezioso per avvicinare i cittadini all'enorme potenziale, economico-sociale e non solo culturale, dell'Unione Europea. In questo senso sono importanti anche la Summer school e l'ascolto dei giovani amministratori". Riferendosi al recente "pasticcio" dell'Aiccre nazionale - con le modifiche allo statuto che ridimensionavano il ruolo delle federazioni regionali e hanno portato al ricorso da parte di Fvg e Lombardia, fino alla decisione del Tribunale di sospendere le deliberazioni dell'assemblea - il presidente ha espresso rammarico "perché qualcuno cerca di trasformare l'associazione in un club di quattro amici al bar, e sarebbe il fallimento dell'Aiccre". Della questione ha parlato anche il presidente Brussa, che ha auspicato un ripensamento romano in vista della discussione sul merito del ricorso. Il direttivo di Aiccre Fvg ha poi discusso sull'attività del 2021, approvando il bilancio di previsione per l'anno che verrà.