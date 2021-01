'Grazie al Superbonus, buoni dati dall'edilizia'

“La variazione 2019-2020 delle imprese di costruzioni nate e cessate segna in Friuli Venezia Giulia un dato positivo pari a più 79 attività. Nonostante l’annus horribilis che abbiamo attraversato, l’economia reale mostra la sua resilienza nel settore edile, su cui il Superbonus 110% ha sicuramente impattato in direzione espansiva”. Lo dichiarano i Portavoce alla Camera del MoVimento 5 Stelle eletti in Fvg Luca Sut e Sabrina De Carlo, a seguito della diffusione della rilevazione Movimprese da parte di Unioncamere – Infocamere.

“Continuano quindi ad arrivare conferme sull’intuizione alla base del 110%, introdotto dal M5S secondo le aliquote vigenti grazie a una norma simbolo della nostra visione di Paese, foriera di benefici per l’Ambiente, l’Economia, il Lavoro e, ovviamente, il cittadino. Da ieri, sul sito www.governo.it/superbonus è inoltre possibile inviare richieste di chiarimento sulla fruizione degli incentivi - spiegano i deputati pentastellati. “Il piano per l’efficientamento energetico e l’adeguamento antisismico degli immobili quindi va avanti. Il superamento della crisi di Governo ci permetterà di estendere ancora la portata e la durata della misura, nonchè di trasferire nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza i medesimi principi di ecosostenibilità e rilancio economico che sono alla base del Superbonus" concludono Sut e De Carlo.