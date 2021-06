'Grazie alla Lega in arrivo più forze dell'ordine in Fvg'

“Rinforzi in arrivo in Fvg. È una risposta concreta alle necessità del territorio in vista del periodo turistico, fortemente voluta dal sottosegretario all’Interno con delega alla Pubblica Sicurezza Nicola Molteni. Con la Lega al governo, ecco rinforzi di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza. Rinforzi che si sommano a nuove assunzioni. Dalle parole ai fatti”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, commentando il piano di potenziamento dei servizi di vigilanza estiva.

Nel dettaglio all’ex provincia di Gorizia sono destinati più di dieci donne e uomini in divisa. Almeno cinque saranno destinati a Trieste e più di 28 all’ex provincia di Udine.

“Il penoso tentativo di spacciare come merito della Lega il rafforzamento dell'organico delle forze dell'ordine è stato smentito o meglio smascherato dalla ministra Lamorgese. Salvini ha inondato decine di province d’Italia con comunicati che annunciavano l'arrivo di forze dell'ordine, che invece sono i rinforzi estivi mandati ogni anno, e che vengono adottati per via ordinaria e amministrativa. Ha pure tirato in ballo a sproposito anche il sottosegretario Molteni che spero fosse ignaro di come veniva strumentalizzato. Una nota della ministra Lamorgese ha spazzato le bugie di Salvini, anche dal Friuli Venezia Giulia”, afferma la senatrice Tatjana Rojc (Pd) replicando al leader della Lega.

"Grazie a Matteo Salvini e al sottosegretario Molteni per le parole sul piano di potenziamento dei servizi di vigilanza estivi, che il ministro Lamorgese ha confermato solo dopo qualche ora. L’unica cosa che è stata spazzata via dal Friuli Venezia Giulia è il Pd della senatrice Rojc, che preferisce parlare di nuove tasse e porti aperti anziché di sicurezza e difesa del territorio", così i parlamentari friulani della Lega Massimiliano Panizzut, Aurelia Bubisutti, Raffaella Marin, Daniele Moschioni e Mario Pittoni.

"Il fatto che la Lega del Friuli Venezia Giulia si sia tutta schierata in difesa delle bugie di Salvini non cambia di una virgola le cose, anzi conferma quanto ha detto Lamorgese: con quei rinforzi la Lega non c'entra nulla. Comprensibile che scotti esser presi in castagna e si cominci a buttarla su tasse e migranti". È la contro-replica della senatrice Rojc.