'Green Pass, basta sabotaggi da destra'

"Forse siamo finalmente a una svolta decisiva nella lotta al Covid, però dobbiamo crederci e fare fronte comune per convincere le persone a vaccinarsi e, se necessario, rendere obbligatorio il vaccino per altre categorie strategiche oltre ai sanitari. Ma tutto sarà più difficile se le destre non smetttono di sabotare lo sforzo di milioni di italiani. L'attacco di Meloni al green pass, l'atteggiamento ribellista di pezzi della Lega vicinissimi a Salvini, le sue stesse posizioni ancora ambigue, sono ostacoli oggettivi all'immunità collettiva". Lo dichiara la presidente del gruppo Pd alla Camera, Debora Serracchiani.

"Ha fatto bene il Governo Draghi a scegliere la strada del green pass obbligatorio, uno strumento che il Pd ha sostenuto con chiarezza fin da subito, così come la necessità di intensificare la campagna vaccinale, che in Fvg aveva registrato nelle ultime settimane un calo nell'adesione e che ora, proprio grazie alle scelte del Governo, ha ripreso forza. Questo serve a garantire le aperture che con tanta fatica i cittadini hanno riconquistato". Lo afferma il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Fvg, Diego Moretti, in merito all'adozione del Green Pass, secondo il quale "resta tuttavia la non poca confusione creata in questi mesi dai comportamenti ambigui della Lega, con le scelte tardive e ambigue del suo capo Salvini, e da Meloni, leader di Fdi, che giudica il green pass un attacco alla libertà. Molto più semplicemente, noi crediamo invece che questa sia l’unica strada che potrà farci uscire dalla pandemia".