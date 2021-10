'Green Pass, cittadini e lavoratori danno la migliore risposta'

“Con il loro comportamento la stragrande maggioranza dei cittadini e dei lavoratori italiani sta dando la migliore risposta a chi da destra ancora ieri accusava il Governo di sicure paralisi e chiedeva l’abrogazione del green pass. Rimangono le preoccupazioni evidenziate dal presidente D’Agostino per le ricadute sul porto di Trieste, sull’economia cittadina e regionale, perché le proteste qui hanno toccato vertici nazionali e hanno avuto ripercussioni nazionali e internazionali. Su questo tutti dovremmo iniziare a porci delle domande e, a partire del presidente Fedriga, proporre soluzioni evitando dichiarazioni di facciata o comode equidistanze”. Lo dichiara il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, commentando l’andamento delle manifestazioni no Green Pass in Italia e in particolare al porto di Trieste.

“Nonostante forze di estrema destra continuino a incitare i blocchi – rileva il segretario dem - la buona notizia di oggi è che la manifestazione di Trieste, anche con molte presenze extraregionali che nulla hanno a che vedere con i portuali, si sta svolgendo senza eccessi, che il porto è comunque anche se parzialmente operativo, e pienamente operativi risultano gli altri porti italiani con percentuali di personale vaccinato che supera spesso il 90%. Apprezzabile – conclude - la presa di distanza dei portuali dalla esibita ‘solidarietà’ di CasaPound”.