'Green Pass come la patente, da esibire solo a pubblici ufficiali'

“Con il Green Pass non possiamo caricare responsabilità e costi sulle spalle di ristoratori e baristi”, ha detto il governatore Massimiliano Fedriga, ospite a Sky Tg 24. “Soluzioni? Trattare il certificato come le patenti, imponendo di esibirlo solo su richiesta di pubblici ufficiali. Questa ipotesi non può prescindere, però, da maggiori controlli”.

“La Conferenza delle Regioni ha dato la propria disponibilità al Governo per contribuire a risolvere, attraverso i singoli territori, le criticità relative al rilascio delle certificazioni, potenziando la collaborazione tra istituzioni a vantaggio dei cittadini”, ha detto ancora Fedriga.

Il governatore ha poi ricordato quanto emerso tra ieri e oggi nei tavoli per la ripartenza della scuola in sicurezza. “Abbiamo finanziato il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico e garantito risorse agli istituti per l'affitto di ulteriori spazi nei quali tenere le lezioni e per il potenziamento del personale. Misure concrete in vista del ritorno in aula”.

“Oltre alla riduzione dei costi che sarà deliberata domani dal Governo, alcune Regioni - tra cui il Friuli Venezia Giulia - hanno già previsto protocolli integrativi per abbattere ulteriormente il prezzo dei tamponi a carico dei minori e delle categorie fragili”, ha concluso Fedriga.

La Conferenza delle Regioni si riunirà mercoledì 4 agosto, alle 9.30, in seduta straordinaria per trattare le questioni che saranno poi affrontate nelle conferenza Unificata (alle 13) e nel confronto Stato-Regioni (alle 13.30). Sul tavolo anche la bozza di protocollo per la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzo contenuto, d’intesa tra il Ministro della Salute, il Commissario Figliuolo, Federfarma, Assofarm e FarmacieUnite.