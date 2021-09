'Green Pass, Fedriga chiarisca la posizione della Lega'

"Con questo voto almeno adesso non ci sono più equivoci e il Pd potrà regolarsi, avendo la prova che la Lega è una variabile indipendente nella maggioranza di Governo. La scelta di Salvini, che ha smentito i suoi ministri e si è appiattito su Meloni al momento del voto, crea uno scenario politico nuovo. Attendiamo di capire se esponenti che passano da moderati come Zaia e Fedriga avranno la forza di giocare un ruolo diverso: per ora tacciono. Non sono gli urletti degli ultrà della curva leghista a preoccupare il Pd, perché Draghi continuerà il suo lavoro nonostante la destra provi a mettergli i bastoni tra le ruote". Lo dichiara la senatrice Tatjana Rojc (Pd) dopo che La commissione Affari sociali della Camera ha bocciato tutti gli emendamenti, anche di Lega, ex M5S e Fratelli d’Italia, che chiedevano di sopprimere l’articolo 3 del decreto legge in discussione che introduce l’obbligo del Green Pass.

"La strada tracciata dal Governo sull'obbligatorietà del Green Pass è il solo modo per non ritornare alle chiusure e garantire l'equilibrio nel Paese. Il voto contrario espresso ieri dalla Lega alla Camera è un segnale sbagliato e se a livello nazionale si porrà evidentemente una verifica politica, in Fvg sarebbe bene che Fedriga si dissoci in modo chiaro da questa posizione espressa dal suo partito". Lo afferma il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Fvg, Diego Moretti, in riferimento alla posizione di contrarietà all'obbligo del green pass espressa ieri dalla Lega in commissione Affari sociali alla Camera, in occasione del voto sugli emendamenti al decreto Covid, che contiene appunto anche l'introduzione del Green Pass.

"Rileviamo anche da parte di Salvini una difesa, rispetto a questa posizione, che non regge assolutamente: se si prevedono tamponi gratis, si facciano a chi non può vaccinarsi per motivi di salute, non a chi sceglie di non vaccinarsi. Fedriga dica una parola chiara su tutto questo".

"Oltre a farsi belli su come spendere le risorse sempre dello Stato e dell'Europa, su green pass e vaccino ci aspettiamo che dal presidente Fedriga arrivi una posizione chiara, immediata e che non lasci alcun dubbio", chiede il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli. "Dopo il voto della Lega contro il Green Pass, dopo minacce e aggressioni di questi giorni a gazebo e giornalisti, dopo manifestazioni contro le regole a tutela di ognuno di noi, dopo atteggiamenti incoerenti sia di chi governa la Regione sia di alcune, per fortuna isolate, figure apicali della nostra sanità, mai come ora serve una parola definitiva delle massime Istituzioni regionali".

"I numeri delle vaccinazioni in Regione non sono certo soddisfacenti e anzi - aggiunge Shaurli - in alcune delicate classi di età siamo fra i peggiori in Italia. Basta con racconti, narrazioni e autosondaggi a spese dei cittadini: siamo a settembre, riparte la scuola e speriamo anche pienamente la nostra economia. Servono fatti, chiarezza e sostegno pieno a partire - conclude - dal fondamentale strumento del Green Pass".