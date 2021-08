'Green Pass, i locali non possono chiedere documenti d'identità'

"Il rispetto delle regole è importante” ha detto oggi a Torino il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese rispondendo ai giornalisti sulla proteste dei no Green Pass che, nelle ultime settimane, hanno interessato diverse piazze d’Italia, comprese quelle della nostra regione.

Il primo fine settimana d’entrata in vigore dell'obbligo di certificato verde si è consumato senza troppe difficoltà. Ma diversi gestori delle attività per cui il Green Pass è richiesto avevano sollevato perplessità sulla verifica dei documenti dei clienti. “I locali non potranno richiedere la carta d’identità”, ha precisato il ministro. “Stiamo predisponendo una circolare di chiarimento. A loro spetterà solo la verifica del certificato verde”.

“Non si può pensare che questa attività venga svolta dalle forze di polizia, perché questo li distoglierebbe dai loro compiti prioritari di sicurezza. Ma naturalmente ci saranno i controlli”, precisa Lamorgese.