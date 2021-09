'Green Pass, necessario l'obbligo in Parlamento'

"Oltre un mese fa, in occasione dell'introduzione del green pass obbligatorio in alcuni ambienti di Montecitorio mi dichiarai favorevole alla misura, ritenendola addirittura insufficiente perché non prevedeva l'obbligo per l'accesso all'aula. Oggi leggo che molti colleghi convergono su questa proposta, che mi auguro il presidente Fico prenda in dovuta considerazione. Chi ha l'onore di rappresentare i cittadini ha anche l'onere di essere credibile e autorevole: prevedere la certificazione verde per prendere un caffè al tavolino di un bar cinque minuti e non per sedute di ore è un controsenso da sanare" scrive in una nota la deputata e coordinatrice di Forza Italia FVG Sandra Savino.