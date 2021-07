'Green Pass per i consiglieri regionali'

"Non sono più tollerabili titubanze, non sono più tollerabili partiti come la Lega spaccati su questi temi. Abbiamo bisogno di parole chiare da dire ai cittadini: bisogna vaccinarsi tutti, e chi è eletto in Consiglio regionale o in Parlamento deve avere il green pass per entrare nelle istituzioni che rappresenta”. Lo dichiara il segretario regionale del Pd Fvg Cristiano Shaurli.

“E necessario che le persone che hanno a cuore la salute delle nostre famiglie si mobilitino e – aggiunge il segretario dem - chiedano alla politica parole chiare. Non è più il tempo dei fraintendimenti, delle mezze parole, di grattare la pancia e di stare un po' di qua e un po' di là: bisogna scegliere. Il Pd sta dalla parte di chi vuole le vaccinazioni, combattere il covid e mettere in sicurezza il Paese per ripartire".