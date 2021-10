'Green Pass, porto presidiato da estranei'

"È assurdo che ora il porto di Trieste sia sostanzialmente 'presidiato' da estranei che utilizzano un'infrastruttura strategica come loro palcoscenico. La lotta sindacale è tutt'altro da quanto avviene al varco 4. Per fortuna sono state evitate almeno in parte le presenze dell’estrema destra. Ora ai no vax rimasti chiediamo un gesto di ragionevolezza, nel rispetto della legge, dei lavoratori che fortunatamente hanno sempre garantito l'operatività dello scalo e anche della maggioranza degli italiani". Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, dopo che il Coordinamento No Green pass ha preso la guida della contestazione al porto di Trieste.