'Green pass, sconsiderato opporsi a un uso mirato'

"Tocca alla politica prendere le decisioni ma c’è bisogno delle indicazioni della scienza. Seguendo questa strada, con gradualità e prudenza, e spingendo con determinazione sul piano vaccinale siamo riusciti a riaprire in sicurezza il Paese evitando la sciagura di nuove chiusure e restrizioni". Così Debora Serracchiani, presidente del gruppo Pd alla Camera.

"Piano vaccinale e Green pass costituiscono la strada per proseguire sul percorso intrapreso. E’ folle - prosegue Serracchiani - sostituirsi agli esperti e dire cose insensate sulla validità dei vaccini che creano come minino disorientamento come è sconsiderato opporsi ad un uso più mirato del Green pass che è il mezzo per continuare a lavorare in sicurezza. La libertà di ognuno di noi non può mai ledere quella altrui o mettere in condizione di pericolo quella delle altre persone, soprattutto delle più fragili", conclude.