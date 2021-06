'Green pass solo per maggiori di 12 anni'

Certificato verde obbligatorio solo per gli ospiti degli eventi e limitato ai maggiori di 12 anni, controlli sul possesso dei requisiti effettuabili solo da forze dell’ordine e autorità sanitarie, chiarezza sui limiti vigenti in zona bianca e gialla. Sono i contenuti di un pacchetto di emendamenti al dl Riaperture presentati stamani dal deputato di Forza Italia Roberto Novelli.

“Tra tre giorni sette regioni con quasi 12 milioni di italiani saranno in zona bianca e ancora resistono alcuni dubbi interpretativi sulle norme in vigore, come dimostra il caso del limite al numero di persone a tavola: valgono solo le prescrizioni generali – mascherina, distanziamento, divieto di assembramenti – con la cornice delle linee guida oppure i limiti previsti per le zone gialle valgono anche nelle regioni bianche?”, chiede il deputato.

“E ancora: operatori economici del settore matrimoni e gli sposi cosa devono fare per rispettare l’obbligo del green pass? Chi lo deve controllare? Anche i bambini sono tenuti ad averlo per andare a un matrimonio, quando non è necessario per andare in un parco divertimenti? Il governo e le Regioni, anche tramite il ministro Gelmini, stanno lavorando ottimamente per garantire una riapertura in sicurezza. I miei emendamenti vanno nella stessa direzione: fare chiarezza su alcune norme perché siano ragionevoli e facilmente rispettabili”, conclude Novelli.