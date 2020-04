'Gualtieri intervenga su sospensione mutui'

"Altra promessa del governo non mantenuta. Dove sono le sospensioni dei mutui delle prime case per chi ha subito gravissimi danni dopo la chiusura e le restrizioni adottate dal governo?", si chiede la deputata della Lega Vannia Gava. "Sono moltissime le segnalazioni di lavoratori in difficoltà a cui le banche mutuatarie continuano, invece, a prelevare regolarmente nonostante il decreto del 25 marzo preveda la sospensione per chi ne ha fatto richiesta".

"In tal senso ho presentato un'interrogazione al ministro dell'economia per chiedere di agire immediatamente e far rispettare quanto proclamato da Conte e Gualtieri ai quattro venti. Chiediamo che il ministro verifichi urgentemente la causa del ritardo delle sospensioni dei mutui. Servono fatti concreti, non annunci roboanti a cui non segue nulla. Gualtieri, oltre ad andare in tv, controlli effettivamente che i mutui vengano sospesi, considerata la grave emergenza che ha coinvolto migliaia di lavoratori", conclude Gava.