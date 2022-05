'I campi di confinamento e le responsabilità dell’Ue'

‘I campi di confinamento nel XXI secolo e le responsabilità dell’Unione Europea’. E’ il tema del convegno internazionale in programma sabato 7 e domenica 8 maggio al Centro Ernesto Balducci di Zugliano.

L'evento, promosso da RiVolti ai Balcani, Associazione Centro di Accoglienza e promozione culturale Balducci Odv e Rete Dasi Fvg, in collaborazione con Articolo21, sarà in lingua italiana e inglese e potrà essere seguito, oltre che in presenza, anche online sulla pagina facebook di RiVolti ai Balcani.

“Si diffondono sempre più, nei Paesi esterni all’Unione europea ma anche nella stessa Ue, luoghi e strutture destinati all’accoglienza temporanea dei migranti forzati, che a ben guardare hanno la finalità reale di contenere i migranti in un spazio degradato che ne assicuri solo la minima sopravvivenza fisica, comprimendo l’esercizio dei diritti fondamentali delle persone lì confinate e negando loro uno status giuridico chiaro”, spiegano gli organizzatori.

“L’allestimento dei campi viene presentato come una necessità dettata dall’esistenza di un contesto emergenziale che quasi mai è realmente tale da giustificare simili scelte. I campi diventano così strumenti di contenimento in cui spesso viene limitata ogni forma di contatto possibile delle persone accolte con l’esterno, ricorrendo a forme di detenzione di fatto. Il rispetto dei diritti fondamentali è così fortemente messo in discussione. Dalla Turchia alla Bosnia ed Erzegovina, passando per la Grecia, la Serbia e la Macedonia del Nord: tanti esempi di ‘campi di confinamento’ legati da un obiettivo preciso: esternalizzare il diritto d’asilo e rendere ‘invisibili’ le persone che cercano protezione in Europa”, si legge ancora.

Il convegno vuole proporre, quindi, una nuova chiave di lettura delle pericolose politiche messe in atto dall’Unione europea verso le migrazioni, specie quelle forzate. In tale ottica i lavori del convegno si concluderanno con l’adozione di un documento finale di raccomandazioni che, tradotto in diverse lingue, sarà diffuso a livello europeo.

Qui il link per l'iscrizione (in presenza o da remoto). Per informazioni: rete.rivoltiaibalcani@gmail.com

Ai giornalisti che partecipano in presenza e per tutto l'arco del convegno verranno riconosciuti 13 crediti formativi. È necessario iscriversi sulla piattaforma dedicata dell'Ordine.