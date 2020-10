'I cittadini vogliono più poteri a livello locale'

“L’epidemia ha reso evidente la necessità di una maggiore autonomia per le regioni che hanno dimostrato di poter dare risposte più rapide ed efficienti ai cittadini e, infatti, un italiano su due pensa che gli enti locali e regionali dovrebbero avere più potere nella gestione della sanità pubblica (50%), dell’economia (47%) e del lavoro (43%) reputando che proprio l’influenza del territorio aiuterebbe l’Ue a risolvere crisi come quella che stiamo vivendo”. Lo scrive in una nota l’europarlamentare della Lega Elena Lizzi, commentando l’indagine del barometro del Comitato Ue delle Regioni presentato in occasione della Settimana europea delle Regioni e delle città.

“Secondo l’indagine il 69% degli italiani ritiene che gli enti locali non abbiano un’influenza sufficiente nelle decisioni di Bruxelles. In particolare –continua l’europarlamentare friulana- a una regione come il Friuli Venezia Giulia, che si sta dimostrando ancora una volta virtuosa e capace di gestire una grave crisi, si deve riconoscere una maggiore autonomia in materia finanziaria così da poter rispondere puntualmente alle esigenze dei cittadini. Nella complessa partita, non ancora chiusa, del sostegno europeo, le proposte delle regioni devono essere ascoltate, perché il loro contributo, oltre che fondamentale, rispecchia la volontà cittadini”.

Lizzi conclude chiedendosi amaramente come sarebbe andata l’evoluzione della pandemia se a gennaio il Governo e l’Ue avessero ascoltato i Governatori del Nord Italia che chiedevano stringenti controlli sanitari sulle persone in ingresso provenienti dalle zone già a rischio infezione.