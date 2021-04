'I Comuni potranno usare le risorse non spese nel 2020'

Autonomie locali, sicurezza, corregionali all'estero e funzione pubblica: la V Commissione del Consiglio regionale, presieduta da Diego Bernardis (Lega), ha accolto a maggioranza gli articoli dal 30 al 39 del disegno di legge 130 Omnibus, già illustrati dall'assessore Pierpaolo Roberti il 12 aprile.

L'assessore oggi ha aggiunto un ulteriore articolo a quanti di sua competenza: il 31 bis con cui si permette ai Comuni di utilizzare le risorse ricevute e non spese nel 2020, relative alle agevolazioni in materia di Tari utenze non domestiche e Tosap/Cosap (rifiuti e occupazione di spazi), potendole impiegare per il ristoro non solo di perdite di gettito ma più in generale di minori entrate, e per coprire maggiori spese derivanti dall'emergenza da Covid-19. "Ci allineiamo a quanto già prevede lo Stato", ha spiegato Roberti.

Se le Opposizioni hanno per lo più votato astensione, il no è arrivato da Furio Honsell, di Open Sinistra Fvg, agli articoli 36 e 37 in quanto "si parla di soldi che per la seconda volta, dopo che non sono stati spesi nel 2019, andranno per la videosorveglianza nelle scuole e nelle abitazioni quando tutte le risorse dovrebbero essere indirizzate a compensare il grande disagio che i cittadini stanno vivendo. Invece si preferisce promuovere un tipo di controllo di cui, in questo momento, non si sente il bisogno. È un fine non pertinente, si persevera nell'errore fatto quando sono stati previsti tali fondi".

Il presidente Bernardis relazionerà domani, 21 aprile, alla I Commissione consiliare l'esito dei lavori, così come lo faranno tutte le altre Commissioni; l'organismo presieduto da Alessandro Basso (FdI) porterà, così, a conclusione l'esame del ddl 130 prima della sua trattazione in Aula.