'I docenti devono potersi abilitare e specializzare'

"Nella scuola ci sono problemi che si possono risolvere subito e senza aggravi di spesa per lo Stato. Stiamo in particolare sottoponendo ai ministri dell'Istruzione e dell'Università una proposta normativa per il superamento della mancanza di percorsi formativi abilitanti all'insegnamento (PAS) e della scarsità di corsi per la specializzazione sul sostegno ad alunni con disabilità; questioni per noi prioritarie". Lo dichiara il senatore Mario Pittoni, responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega e vicepresidente della commissione Cultura al Senato.

"Da otto anni centinaia di migliaia di docenti precari confinati nelle graduatorie per le supplenze in seguito a inadempienze dello Stato, reclamano l'attivazione di percorsi formativi abilitanti (collaudati con successo nel 2013) strutturali per chi ha tre anni di servizio, come previsto dalla normativa europea. Inoltre decine di migliaia di studenti con disabilità non possono ancora contare su insegnanti specializzati. Chiediamo che ai docenti con tre anni di esperienza nel sostegno a tali ragazzi, sia consentito - conclude Pittoni - l'accesso diretto ai corsi di specializzazione".