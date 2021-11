'I no Green Pass si assumano la responsabilità dei casi'

"È il momento della responsabilità, da parte di tutti. Compresi i capipopolo no-vax e no-greenpass. Se sono stati giustamente arrestati i registi dell’assalto alla sede della Cgil, pur nella diversità dei fatti, lo stesso dovrebbe valere per chi organizza manifestazioni in cui il mancato rispetto delle norme di sicurezza sanitaria è tollerato se non auspicato. La libertà di manifestare, nel rispetto delle leggi vigenti, è sacrosanta. Ma se ti poni al di fuori di quel perimetro sei chiamato ad assumerti le responsabilità qualora, come accaduto a Trieste, la scelleratezza di certi comportamenti dovesse causare un’impennata dei contagi". Lo scrive in una nota Roberto Novelli, deputato e componente della commissione Affari sociali della Camera.

“Non è tempo di nastrini, ma di azioni forti nel perimetro della Costituzione. A partire dal vietare le manifestazioni indette da no-vax e no-greenpass senza il minimo rispetto delle norme di sicurezza sanitaria in vigore. La decisione del Prefetto di Trieste è un primo passo nella giusta direzione. Il capoluogo regionale, il FVG e l’Italia intera non possono permettersi recrudescenze per l’irresponsabilità di pochi”. Lo scrive in una nota il senatore di Forza Italia Franco Dal Mas, commentando l’iniziativa sì-vax lanciata dal professor Mitja Gialuz, presidente del Circolo organizzatore della Barcolana, e dalla presidente di CRTrieste Tiziana Benussi.

“Iniziativa lodevole e condivisibile negli intenti, ma purtroppo destinata a non avere effetti. L’impennata dei contagi in Venezia Giulia, in ampia parte riconducibili alle manifestazioni delle scorse settimane, dovrebbe spingere le autorità competenti a prendere l’unica decisione realmente efficace: vietare ogni presidio no-vax. La Costituzione prevede un limite alla libertà di riunione in caso di rischi per l’incolumità pubblica. Il margine per intervenire c’è: lo si faccia senza esitazioni o timori”, conclude Dal Mas.

Una class action contro gli organizzatori delle manifestazioni no-green pass per recuperare i danni economici e d'immagine già subiti dalla città e destinati ad aumentare in caso di ulteriore crescita dei contagi. A lanciare la provocazione la deputata e coordinatrice di Forza Italia Fvg Sandra Savino.

"Trieste è a rischio zona gialla – scrive la deputata azzurra – con tutto ciò che ne consegue per numerose attività economiche. E la colpa è per buona parte riconducibile alle irresponsabili manifestazioni no vax e no green pass. Un danno enorme per l’economia triestina, che andrebbe a sommarsi al danno d’immagine per la città. Se malauguratamente dovesse verificarsi il passaggio in zona gialla i danno dovrebbero essere addebitati ai responsabili delle manifestazioni", scrive Savino.