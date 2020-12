'I politici scesi in piazza non critichino i cittadini'

“I politici scesi in piazza a contestare le misure a contenimento del virus, dovrebbero almeno evitare oggi di scaricare responsabilità sui cittadini e magari anche criticarli. Vanno bene gli appelli al rispetto delle regole ma serviva e serve coerenza, messaggi chiari e non contraddittori ai nostri cittadini. Unico obiettivo anche nella finanziaria dare risposte sanitarie ai cittadini, recupare il tempo perso, superare le sottovalutazioni di questa estate”. Lo ha affermato oggi a Trieste il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, a margine dei lavori del Consiglio regionale sulla Legge di Stabilità.

“Una manovra banale fino a ieri – spiega Shaurli - dove ora arrivano trecento milioni di euro a debito per la Regione. Abbiamo visto paginate di lamenti perché non avevamo i soldi per pagare i dipendenti della sanità, ora scopriamo che i soldi ci sono, anche grazie al Governo: ciò che manca sono scelte strategiche al posto di spot elettorali per Comuni che vanno al voto”.

Per il segretario dem “bisognava aprire un confronto con la società regionale e mettere in campo qualcosa che tratteggiasse la regione del 2030”.