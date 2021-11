'I vaccinati hanno diritto a spazi sicuri'

“C’è l’esigenza di tanta parte dei cittadini, che hanno fatto la vaccinazione, osservano le regole e hanno diritto ad avere spazi di vita sicuri”. Così la ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese si è espressa in merito all’attesa direttiva del Viminale sulle manifestazioni.

Linee operative che sono particolarmente attese nella nostra regione, a Trieste, dove il focolaio Covid legato ai ritrovi ‘no Green Pass’ è salito a oltre 200 casi accertati e non sono mancate le tensioni tra forze dell’ordine e manifestanti. Ma anche a Gorizia, dove sabato 13 è stato annunciato un corteo che ha già messo in allarme il sindaco Rodolfo Ziberna. L’auspicio del primo cittadino è che le direttive siano operative già in vista del weekend, così da ‘spostare’ la manifestazione dal centro, magari consentendo un sit-in in piazzale della Casa Rossa.

"Si parlerà del bilanciamento dei diritti: quello alla manifestazione, ma anche quello al lavoro, allo studio e alla salute” ha precisato ancora Lamorgese. “Non dobbiamo dimenticare che siamo in un periodo di pandemia e rischiamo che ci sia un aumento dei contagi e dobbiamo stare attenti, al di là di queste manifestazioni ‘no Pass’ che ogni sabato vediamo".