‘Identità europea e sfide globali’ è il titolo del dialogo interdisciplinare tra docenti, studenti e comunità sulla guerra in Ucraina in programma venerdì 1 aprile, nell’Aula Strassoldo del Polo economico-giuridico dell’Ateneo di Udine (via Tomadini, 30/A). E’ possibile partecipare anche da remoto (qui il link zoom).

Il programma prevede, dalle 10 alle 12, dopo il saluto del Rettore Roberto Pinton, l’introduzione di Elena D’Orlando, direttrice del Dipartimento di Scienze giuridiche e la lettura di una selezione di testi da parte degli studenti. Segue la tavola rotonda ‘Come custodire la pace tra democrazie e autocrazie: profili storici, culturali e giuridici’ con Andrea Franco dell’Università di Macerata, Gianluca Volpi, del Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio, Alessandro Zuliani, del Dipartimento di Lingue e letterature, Elisabetta Bergamini, del Dipartimento di Scienze giuridiche, Giovanni Barillari, assessore del Comune di Udine, e Ilona Kutras, dell’associazione Ucraina-Friuli; modera Anna Piuzzi (La Vita Cattolica).

Dalle 14.30 alle 17.30, tavola rotonda ‘La guerra e le sue ricadute sulla governance multilivello delle istituzioni e dei mercati’, con Justin O. Frosini, Università Bocconi e Johns Hopkins University, Claudio Cressati, Dipartimento di Scienze giuridiche, Gian Luca Gardini, Dipartimento di Studi umanistici, Maurizio Maresca, Dipartimento di Scienze giuridiche, Stefano Miani, Dipartimento di Scienze economiche, e Gian Luca Foresti, Dipartimento di Matematica, informatica e fisica; modera Paolo Mosanghini, vicedirettore del Messaggero Veneto.

Segue la proiezione di opere di Maxim Kantor, pittore, incisore e scrittore russo, introdotte da Alessandro Del Puppo, Dipartimento di Studi umanistici; chiusura con l’Orchestra e il Coro Pressacco dell’Università di Udine.