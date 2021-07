'Idroelettrico, le società corrispondano i sovracanoni'

"Per le centrali dell'asta del Cellina e del Meduna, il Bim, Bacino imbrifero montano del Livenza Pordenone, chiede che i concessionari idroelettrici corrispondano interamente i sovracanoni. Sul tema ho interrogato i ministeri competenti, al fine di sapere se siano al corrente della questione e quali iniziative intendano eventualmente intraprendere”. Lo dichiara il deputato M5S Luca Sut, a seguito della presentazione di un atto di sindacato ispettivo rivolto al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, oltre che della Transizione ecologica.

“Il Comitato Acque Valmeduna e i sindaci dei Comuni del BIML-PN dove sono presenti derivazioni idroelettriche denunciano, da parte di Edison e di Cellina Energy, il versamento solo parziale dei sovracanoni che sarebbero chiamati a corrispondere per ogni kW di potenza nominale media risultante dall'atto di concessione. Ci viene invece riferito che il versamento stia avvenendo attraverso l’applicazione di percentuali inserite nei contratti sottoscritti in passato, dagli allora gestori – aggiunge il capogruppo M5S in X Commissione della Camera.

“I contenziosi che ne sono derivati vedono contrapposte le istanze dei concessionari a quelle del BIML-PN che, ricordiamo, ripartisce i proventi dei sovracanoni ai comuni coinvolti".

“Al centro della vicenda ci sono le zone montane, la cui popolazione vanta ancora oggi un diritto di credito soggettivo verso i concessionari che dovrebbero garantire appieno il rispetto dei patti con i territori dove insistono gli impianti che sono sotto la loro gestione”.

“L’idroelettrico rappresenta una fonte di energia pulita e rinnovabile, ma non dobbiamo dimenticare che lo sfruttamento di tale risorsa deve sempre accompagnarsi alla tutela dei territori, in modo da attutire l’impatto che ne deriva dal punto di vista non solo ambientale, ma anche socio-economico".

"In tal senso – conclude – i sovracanoni sono importanti elementi di equilibrio finanziario locale e meritano la dovuta attenzione istituzionale che continueremo a mantenere alta, come già fatto per altre tematiche legate al mondo dell’idroelettrico”.