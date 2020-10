'Idroelettrico, testo frutto dell'impegno M5S'

"A oltre un anno dalla norma nazionale per la regionalizzazione delle opere idroelettriche, il Fvg è finalmente in procinto di votare il Disegno di legge regionale dove è confluita buona parte della proposta contenuta nella Pdl dei colleghi Capozzella e Sergo che, in questi mesi, hanno incalzato la Giunta verso una soluzione quanto più vantaggiosa sotto il profilo ambientale per il nostro territorio, ricco di risorse idriche da gestire al meglio e senza dispersione di risorse”. A dichiararlo, il deputato pentastellato Luca Sut, di ritorno da un incontro con il Comitato Valcellina e Valmeduna e da tempo impegnato sul fronte degli interventi normativi per il passaggio alle Regioni delle concessioni idroelettriche, in un lavoro sinergico con gli eletti M5S in Regione Friuli Venezia Giulia, firmatari della Pdl poi convogliata nel Testo presentato dalla Giunta e che si avvia, in queste ore, alla conclusione del suo iter legislativo.

“Seguo con attenzione l’esito consiliare di questo Ddl – aggiunge Sut – momento topico di un percorso comune svolto sui diversi piani istituzionali. Nei mesi scorsi – prosegue – ho più volte sollecitato la Giunta a legiferare in tal senso, ponendo anche la questione al Mise in un’interrogazione dove chiedevo quali fossero le Regioni che ancora non avevano disciplinato modalità e procedure di assegnazione delle concessioni. L’emergenza sanitaria – ricorda il deputato - ha successivamente posto l’esigenza di prorogare i termini, in precedenza stabiliti dal Semplificazioni al 31 marzo e, per questo, ho ritenuto opportuno adoperandomi con i colleghi in Senato, affinchè nel Cura Italia fosse disposto lo slittamento dei termini al mese di ottobre".

"Ora, grazie a un valido gioco di squadra con i nostri portavoce regionali, giungiamo alle battute finali di un impegno a sostegno della nostra terra e delle sue zone montane, afflitte da problemi di spopolamento per assenza di risorse. La regionalizzazione delle concessioni idroelettriche può andare in loro soccorso, portando lavoro, fondi per i servizi essenziali, sviluppo turistico e una maggior considerazione delle istanze ambientali. Le nostre montagne devono andare incontro a una nuova primavera e, non a caso - conclude – il pressing del M5S ha portato alla previsione di destinare l'intera parte di energia ceduta gratuitamente dai gestori ai territori, e non la metà come invece aveva indicato la Giunta”.