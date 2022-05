'Il 18 aprile sia la Giornata della democrazia'

"Se il 2 giugno è la Festa della Repubblica, in ricordo del referendum del 1946, allora il 18 aprile sia la festa della democrazia. Mai come oggi, con una guerra dichiarata in nome di velleità egemoniche della Russia, abbiamo il dovere di ricordare e ringraziare i nostri padri e nonni per la scelta che fecero", scrive in una nota il deputato di Forza Italia Roberto Novelli annunciando una proposta di legge istitutiva della Giornata nazionale della democrazia da celebrarsi il 18 aprile di ogni anno, in ricordo delle prime elezioni politiche dell’Italia repubblicana.

"Il 18 aprile del 1948, infatti, gli italiani si trovarono davanti a una scelta straordinariamente importante: non solo chi avrebbe governato il Paese, ma da quale parte stare. Aderire al blocco democratico occidentale, guidato dagli Stati Uniti d’America, o al blocco comunista orientale, guidato dall’Unione sovietica? Gli italiani scelsero la prima opzione e, scongiurato il rischio di finire nell’orbita comunista, ebbe luogo una stabilizzazione delle istituzioni democratiche e furono adottate scelte che trasformarono l’Italia in un una potenza economica di rilievo mondiale".

“Non una festa, ma un’occasione di riflessione, che cade esattamente una settimana prima del 25 aprile. Proprio per questo motivo la proposta di legge prevede la possibilità di accorpare la solennità civile con questa Giornata della democrazia, dando corpo, finalmente, a una festa della libertà che unisca davvero il Paese”, conclude Novelli.