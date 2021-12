"Il 2022 sarà l'anno della nuova legge regionale sugli appalti di lavori, servizi e forniture e di una nuova legge sulla casa". Sono le due principali novità per l'anno prossimo anticipate dall'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Graziano Pizzimenti, nel corso della conferenza stampa di fine anno.

"Ulteriori obiettivi - ha aggiunto l'assessore - riguardano la riqualificazione di Grignano, il completamento degli impianti sportivi Eyof 2023, la progettazione esecutiva del tratto stradale Palmanova-Manzano, la bretella di Barbeano e la ciclabile Trieste-Lignano-Venezia". Nel 2021 "abbiamo garantito la sicurezza degli edifici scolastici e la viabilità, il sostegno alla prima casa e all'edilizia sovvenzionata, l'efficientamento di porti e interporti, interventi per il trasporto pubblico locale" ha ricordato l'assessore.

Pizzimenti ha quindi richiamato gli "oltre 149 milioni di euro per le politiche abitative (di cui 103 per la prima casa), il sostegno a locazioni e il recupero immobili Ater. Con oltre 209 milioni di euro è stato garantito il servizio tpl su gomma e ferroviario, abbattuto del 50 per cento il costo degli abbonamenti degli studenti e finanziato l'acquisto di nuovi scuolabus comunali".

Quest'anno, inoltre, "la Regione si è dotata del primo Piano regionale della mobilità ciclistica - ha ricordato l'assessore -. Ad oggi abbiamo individuato dieci percorsi principali, in parte già completati ed esistenti, per oltre 1200 km di sviluppo".