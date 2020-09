'Il bonus bici e monopattini? Un fallimento'

"Il fallimento del bonus bici e monopattini è ufficiale. I cittadini italiani presi in giro da Conte e Costa", così la deputata Vannia Gava, responsabile Ambiente della Lega.

"Se il rimborso arriverà ci vorranno ancora mesi, forse a novembre. Questi prestigiatori al governo hanno preso in giro un intero paese promettendo rapidi rimborsi e convincendo così tanti cittadini in buona fede ad un spesa media di circa mille euro; non è stato fatto praticamente nulla per attivare le modalità del rimborso e la Corte dei Conti ne chiederà ragione; sono state favorite le imprese cinesi monopoliste del mercato dei monopattini; non è stata prevista una disciplina regolatoria sconvolgendo la mobilità delle città e creando situazioni di pericolo".

"Se per Costa, Conte e il governo tutto questo del Bonus bici-monopattino era una scelta strategica, prendano atto del loro fallimento e tornino a casa. Anche in bici o monopattino, ma facciano presto ad andarsene", conclude Gava.