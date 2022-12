S'intitola 'Il Cantiere di via Spalato. Oltre i muri' il seminario organizzato dal Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Udine, Franco Corleone, insieme alla Società della Ragione e all'Associazione Icaro Odv, per venerdì 16 dicembre, dalle 9 alle 18, in Sala Ajace a Udine.

Saranno trattate tematiche di particolare interesse in quanto l'esempio del progetto di ristrutturazione del carcere di Udine, per creare nuovi spazi per la realizzazione di un polo formativo e culturale, può costituire un modello di intervento in molti altri istituti. Presto inizieranno i lavori e, quindi, la riflessione per un progetto partecipato di tutti i soggetti interessati, dentro e fuori il carcere, è particolarmente essenziale.

L'intervento di Mauro Palma, il Garante Nazione dei diritti delle persone private della libertà personale, sul significato della tutela dei diritti, sarà un momento di riflessione e un punto di confronto all'inizio della nuova legislatura del Parlamento e del nuovo Governo.

Infine il tema dell'articolo 27 e della discussione sulla questione dell'ergastolo è di particolare attualità perché è all'esame del Parlamento un decreto legge per rispondere alla decisione della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'ergastolo ostativo non conforme alla Costituzione.