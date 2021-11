'Il caso Alpi Aviation finisce sul Wall Street Journal'

“Sulla vicenda legata alla natura o meno di onlus della associazione di volo in Comina si vedranno gli sviluppi ma certamente questa appare quasi irrilevante rispetto a quella in qualche modo collegata di Alpi Aviation. Non stupisce dunque che la vicenda sia finita sotto l'obiettivo del prestigioso Wall Street Journal, che dedica un dettagliato articolo sulle capacità di penetrazione della Cina attraverso società solo apparentemente private, in aziende italiane per carpire e trasferire tecnologie militari in Cina all'insaputa delle autorità sia italiane che europee”. Lo riferisce il responsabile Economia del Pd Fvg Renzo Liva, che ha seguito l’evoluzione del caso dei reati di violazione della legge sulla movimentazione di materiali di armamento e possibili violazioni della normativa cosiddetta «golden power» contestati dalla Guardia di finanza di Pordenone alla Alpi Aviation di San Quirino.

“Sappiamo bene che la sfida Usa Cina è in pieno svolgimento – spiega Liva - che l’Europa è pure coinvolta, sia attraverso i canali della produzioni industriali sia riguardo le infrastrutture strategiche e che il Friuli Venezia Giulia è parte di questa competizione globale: i rapporti commerciali non devono diventare cavalli di Troia per nuove egemonie. Ci rassicura sapere che da mesi la questione è all'attenzione delle nostre autorità militari e di sicurezza, così come – conclude l’esponente dem - aver appreso che sono risultati infondati timori su un ingresso cinese nel porto di Trieste”.