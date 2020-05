'Il contagio? Non sia infortunio sul lavoro'

Il deputato di Fratelli d’Italia, Walter Rizzetto, capogruppo della commissione Lavoro, chiede la modifica della norma nel Cura Italia che stabilisce l’equiparazione dell’infezione da Covid-19 all’infortunio sul lavoro.

“Questa disposizione potrebbe esporre le aziende a essere chiamate a rispondere di fatti a loro non imputabili, anche se hanno rispettato le misure di sicurezza a tutela della salute dei lavoratori", spiega Rizzetto. "Il Governo non ha tenuto conto che la diffusione del Covid-19 non consente di stabilire con certezza se il morbo sia stato contratto sul lavoro o in altro luogo di vita. Inoltre non c’è stata una valutazione delle diverse caratteristiche dei comparti aziendali. Pensiamo alle difficoltà di verificare l’origine del contagio se si tratta di imprese che erogano servizi di pulizia e sanificazione presso gli ospedali. Chiediamo maggiore buon senso da parte dell’esecutivo”, conclude il deputato di Fratelli d’Italia.