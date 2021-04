'Il Decreto Sostegni marca la discontinuità'

“Il decreto sostegni marca una netta discontinuità tra l’approccio alla crisi del governo Conte e di quello guidato dal professor Draghi", così Sandra Savino, deputata e coordinatrice di Forza Italia per il Friuli Venezia Giulia.

"Basta coi bonus a pioggia, basta con la follia dei codici ateco e ristori che finalmente arriveranno velocemente sul conto corrente di tutte le imprese che hanno subito un rilevante calo di fatturato tra il 2020 e il 2019. Adesso serve mettere subito in cantiere il decreto economico di aprile, quello che dovrà accompagnare la nostra economia nella ripresa. Forza Italia, protagonista della nuova stagione grazie all’intuizione del presidente Berlusconi, ha ottenuto che presto si vari un nuovo, necessario, scostamento di bilancio. Con questi nuovi fondi potremo aumentare la consistenza dei ristori, rinviare e ridurre gli obblighi fiscali, sostenere le imprese anche tramite un aiuto nel pagamento dei canoni di affitto, una misura fondamentale per un commercio sempre più in difficoltà. Finalmente stiamo voltando pagina”, conclude Savino.