'Il destino di Udine? Si decide a Trieste'

"Il futuro del parco di Sant'Osvaldo, dove è previsto un intervento milionario che ridisegnerà il suo volto, sia condiviso con tutti gli operatori e cooperative che da anni operano all'interno". A sostenerlo, in una nota, è la consigliera regionale del Pd, Mariagrazia Santoro. "Una riprogettazione così invasiva - prosegue la consigliera - non può essere calata dall'alto attraverso un finanziamento diretto all'azienda sanitaria, proprietaria dell'area, ma deve avere una regia pubblica anche di livello comunale, che tenga conto delle legittime richieste che le cooperative hanno già inviato alla Regione".

Santoro commenta così il finanziamento da 25 milioni che la Giunta regionale ha previsto a favore dell'Azienda sanitaria universitaria del Friuli centrale (Asufc) per la riqualificazione del comprensorio della sede dell'ex ospedale psichiatrico di Sant'Osvaldo a Udine. "Si tratta di un'area di 22 ettari - ricorda ancora l'esponente del Pd - che quest'estate è stata al centro di una serie di dibattiti e di proposte, culminate con un documento propositivo e una raccolta di firme di grande impatto. Tutto questo non può essere ignorato e per questo, attraverso un'ordine del giorno abbiamo chiesto che venga istituito un tavolo di coprogettazione per la valorizzazione del Parco culturale di Sant'Osvaldo".

"Solo in questo modo - conclude Santoro - si potrà avviare una progettualità condivisa che soddisfi le esigenze della proprietà, ma anche degli abitanti del parco quali la cooperazione sociale, e coinvolga il Comune di Udine".

“Pensavamo fosse fantapolitica Trieste che decide il destino urbanistico ed economico della capitale del Friuli, senza che la città possa toccare palla. Invece è vero e il silenzio assordante di Fontanini lo conferma: a Udine gli ordini arrivano dal Palazzo di piazza Unità”. Lo afferma la consigliera comunale di Udine Eleonora Meloni (Pd), commentando il “no” all'emendamento al progetto su Sant’Osvaldo, presentato dalla consigliera regionale Santoro.

“L’emendamento era stato pensato per prevedere il necessario coinvolgimento della città – spiega Meloni - su di un piano di grande portata, unitamente alle cooperative operanti all’interno dell’ex Opp. Si puntava così all'istituzione di un tavolo di lavoro alla presenza del Comune e delle cooperative e ovviamente dell'Azienda sanitaria”. Per la consigliera dem “questa bocciatura rivela la ratio del piano: una mera operazione immobiliare lasciata all'esclusiva gestione dell'Azienda sanitaria. Nella proposta leghista invece si parla solo di spostamenti di uffici, nuove sedi direzionali o poco più. L'Amministrazione comunale invece aveva preso un impegno preciso e coerente con lo sviluppo del Parco culturale di Sant’Osvaldo, sottoscrivendo la petizione lanciata dalle cooperative di Sant'Osvaldo questa estate”.

“Prendiamo atto - conclude Meloni - che la nostra città rimarrà ancora una volta a guardare mentre la Giunta Fedriga accompagna Trieste nel suo sviluppo turistico, economico e culturale”.