'Il diritto alla disconnessione sia implementato dagli Stati Membri'

“Un’ulteriore direttiva europea ingesserebbe l’autonomia legislativa degli Stati membri e i relativi contratti collettivi nazionali di lavoro”. Lo scrive in una nota l’europarlamentare della Lega, Elena Lizzi, membro della Commissione Lavoro in PE, spiegando così il voto d’astensione sull’iniziativa legislativa per garantire un “right to disconnect” e auspicando che “il diritto alla disconnessione possa essere inserito e implementato all’interno della legislazione corrente degli Stati Membri come in effetti in alcuni già accade”.

“La pandemia ha cambiato radicalmente il modo in cui lavoriamo con un terzo dei lavoratori che opera da casa, con effetti collaterali molto dannosi dal punto di vista fisico e psicologico e con un costo umano troppo elevato che rende comunque necessario e urgente disciplinare l'introduzione del diritto alla disconnessione”, aggiunge Lizzi.

“Chi lavora da casa ha il doppio delle probabilità rispetto a chi si reca in ufficio di sforare l’orario e di riposare meno di 11 ore tra un giorno e l’altro. Un telelavoratore su tre dichiara di lavorare anche nel tempo libero, mentre chi lavora in ufficio afferma di farlo solo in 5 casi su 100. La Francia – ricorda l’esponente della Lega - ha già introdotto una legge per proteggere il confine tra vita privata e lavoro, mentre in Germania l’equilibrio è affidato al datore di lavoro”.

“In Italia il diritto a disconnettersi è inserito nella legge dello smart working del 2017, ma anche per quanto concerne il telelavoro ci si è appoggiati alla stessa legge del 2017, senza però alcun accordo fra datore e lavoratore su obiettivi e orari di disconnessione. È quindi necessario – conclude Lizzi - che il Governo agisca in fretta a tutela dei lavoratori”.