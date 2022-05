'Il Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Grado deve diventare permanente'

“Da anni viene chiesta l’apertura del Distaccamento di Grado con Vigili del Fuoco professionisti, in grado di coprire il territorio isolano 365 giorni l’anno H24, con ulteriore presidio nautico per un tempestivo intervento all’interno della laguna”. Così dichiara Claudio Ughi, Segretario provinciale di Gorizia del Conapo, Sindacato autonomo dei Vigili del Fuoco.

Il Comune di Grado si estende su una superficie di circa 119.52 chilometri quadrati, con circa 8.000 abitanti e comprende vari isolotti una volta usati dai pescatori e ora abitati praticamente tutto l’anno da turisti.

"Attualmente, in caso di richieste di soccorso dall’isola del Sole, i pompieri intervengono dal distaccamento di Monfalcone, a oltre 20 chilometri di distanza con un impiego di tempo, specie nel periodo estivo, dove il traffico è molto sostenuto, di 25/30 minuti per arrivare a destinazione", spiegano dal Conapo. "Solo durante parte del periodo estivo di maggior affluenza di turisti (circa 1.232.000 presenze stagionali, di cui 263.000 stranieri (+8,9%) e 969.000 italiani (+1,6%)) ultimamente veniva aperta una sede locale per garantire il soccorso".

“Abbiamo appreso dalla stampa locale - prosegue Ughi - che quest’anno il distaccamento di Grado sarà aperto da luglio a settembre con personale permanente/professionista grazie al contributo di 40.000 euro da parte della Regione. Nel ringraziare l'Amministrazione regionale, riteniamo, però, che il distaccamento di Grado debba essere aperto tutto l’anno con personale permanente. E' necessaria l’apertura di un presidio nautico in modo da formare il personale a intervenire in Laguna, percorsa da parecchi canali non tutti navigabili. La mancanza di personale formato e destinato a tale servizio potrebbe comportare potenziali ritardi nei soccorsi e mettere in pericolo l’incolumità dei pompieri che si trova a prestare soccorso”.

“Facciamo appello al Sindaco di Grado e alle parti politiche, comprese quelle regionali - concludono Ughi e Damjan Nacini, segretario regionale Conapo Fvg - affinché intervengano nelle sedi opportune per l’apertura definitiva di un Distaccamento di Vigili del Fuoco permanenti a Grado, così da assicurare il soccorso tempestivo sull’isola e all’interno della Laguna”.