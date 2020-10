'Il Dpcm? Deve essere tarato sulle situazioni locali'

Dal Fvg parte un nuovo appello al Governo a modificare il Dpcm, introducendo misure di buon senso, che tengano anche contro delle diverse situazioni locali, soprattutto in merito agli indici di contagio.

E’ quanto emerso dall’incontro del governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, con i sindaci dei capoluoghi Roberto Dipiazza (Trieste), Alessandro Ciriani (Pordenone), Rodolfo Ziberna (Gorizia) e Pietro Fontanini (Udine) e al presidente dell'Anci Fvg, Dorino Favot, in merito alle misure del nuovo decreto del Presidente del Consiglio Conte.

“Vogliamo dare risposte agli imprenditori e ai lavoratori che portano il pane a casa”, spiega il governatore Fedriga. “La proposta è quella di una chiusura posticipata dei ristoranti, con servizio solo al tavolo dalle 18. Nei weekend siamo favorevoli a una chiusura dei centri commerciali. Poi, puntiamo a una didattica a distanza più spinta, lasciando, invece, aperte le altre attività, come piscine, palestre, cinema e teatri. Bobbiamo andare a colpire le aree dove c’è maggiore aggregazione. Non si può colpire a casaccio”.

L’idea, condivisa anche assieme ad altri Presidenti, è quella di adottare le proposte emerse in sede della Conferenza delle Regioni.

Fedriga ha aperto la conferenza, ricordando come il Dpcm sia stato illustrato alle Regioni sabato nell’incontro con i ministri Boccia e Speranza. “Abbiamo subito avanzato proposte di modifica. La mia convinzione è che quanto deciso rischia di penalizzare le categorie e non avere risultati nella lotta alla pandemia. Avremo un aumento del contagio da qui ai prossimi giorni e per questi settori il contraccolpo sarà difficilmente assorbibile”.

“Ieri ho fatto una decina d’incontri con tutte le categorie. Tutti hanno chiesto di poter lavorare, non di avere dei soldi. Dai dati non emerge che questi settori abbiano aumentato i contagi. Non neghiamo la gravità della situazione, ma serve equilibrio e non misure di carattere emotivo”.

“Io non sto accusando nessuno, sto solo cercando di fare un appello al buon senso”, aggiunge poi Fedriga. “Noi siamo disponibili a collaborare e vorremmo ringraziare il Governo per aver preso misure condivisibili e condivise dai cittadini. Nella prima fase della pandemia, infatti, tutta la popolazione si è mossa in un’unica direzione. Perché questo avvenga, le misure devono appare razionali ed eque. Sono preoccupato non solo per il virus, ma anche per la tenuta sociale. Se non ci muoviamo assieme rischiamo di non avere risultati. Abbiamo messo da parte atteggiamenti non collaborativi, nella consapevolezza che se non si lavora assieme, falliamo assieme. Vogliamo prenderci le responsabilità insieme, ma adottando misure di buon senso ed equilibrate”.

“Sto vedendo una tensione enorme. Quanto visto ieri in piazza Unità, al netto della condanna unanime e scontata delle violenze - non va ignorato. Non dobbiamo sottovalutare l’esasperazione, ama cercare di riportarla nei binari”.

Spazio quindi ai sindaci, a partire da Ziberna. “In capo a tutti i sindaci c’è l’obbligo di salvaguardare incolumità e benessere dei cittadini. Non ho mai usato toni polemici, perché in un momento di emergenza è essenziale lavorare in sinergia. Ma se domani nevica a Trieste, il Governo non impone l’uso dei piumini anche a Palermo… Fuori di metafora, serve il principio di adeguatezza delle misure. Avevo letto in chiave positiva le nuove competenze in chiave federalistica a Regioni e Sindaci. Le categorie non vogliono aiuti, vogliono lavorare. E dietro ogni attività c’è una filiera. Noi come Comune abbiamo deciso per novembre lo stop a tutti i canoni di locazione per le associazioni accolte in spazi municipali e una forte riduzione per gli esercizi”.

Gli fa eco Alessandro Ciriani: “Dobbiamo contemperare sicurezza sanitaria ed economica. Quello che chiediamo è di poter modulare le misure in base all’andamento della pandemia. Gli operatori hanno applicato ogni protocollo anche con ingenti investimenti. Quindi diciamo sì alla sicurezza, no al terrorismo”. Anche a Pordenone, proprio su invito del sindaco, le categorie sono pronte a scendere in piazza XX Settembre domani alle 18.30 per dare al Governo un segnale di contrarietà, ma nel pieno rispetto delle norme vigenti. "La rabbia va ascoltata e incanalata in una protesta civile", ha spiegato Ciriani in merito alla manifestazione.

Parola quindi a Fontanini, che cita l’articolo 12, “dove si parla di norme di salvaguardia e si riconoscono le specialità. Io forzerei su questo punto, perché nello statuto ci sono competenze specifiche. Chiediamo l’applicazione di misure in base ai parametri locali, come, ad esempio, la soglia RT di 1,5: chi è sotto può aprire di più, altrimenti scattano limitazioni”.

Fedriga esclude una nuova ordinanza “perché sarebbe subito impugnata dal Governo, come accadrà anche a Bolzano e Trento”.

Spazio quindi a Dipiazza: “La situazione è complicata. In 19 anni abbiamo sempre ottemperato, ma questa volta il Governo ha esagerato. Ci sono problematiche enormi. Ci sono aziende che si stanno ancora leccando le ferite da questa primavera. Ho incontrato gente che non ce la fa più. Dobbiamo agire tutti assieme e fare una distinzione regione per regione”.

Il presidente dell’Anci Fvg Favot ha ribadito “la grande preoccupazione di tutte le autonomie locali. Serve grande attenzione. Non c’è stata interlocuzione corretta con i territori. Il nostro Paese è molto diversificato, quindi non si possono prendere provvedimenti random”.

“Il sistema è sotto stress, ma regge”, ha concluso Fedriga. “La proposta è quella di ridurre il rischio – che non possiamo azzerare – ma senza colpire l’economia. Dobbiamo favorire, grazie anche ai medici di base, l’assistenza il più possibile al domicilio per evitare che aumenti in modo esponenziale l’ospedalizzazione. La sensazione è che l’intervento del Governo guardi ai problemi ma senza risolverli. Noi abbiamo indicato le criticità e vogliamo lavorare per trovare soluzioni”.