'Il fotovoltaico a terra toglie ettari all'agricoltura'

"Tanti nuovi parchi in Regione, ma saranno più blu che verdi. Non più tardi di una settimana fa abbiamo commentato quattro valutazioni di impatto ambientale per nuovi parchi fotovoltaici a terra per 200 megawatt e altrettanti ettari. Ora emergono altri due progetti per altri quattro parchi, uno da 90 MW e 90 ettari di terreno agricolo che interesserà i Comuni di Pradamano, Trivignano Udinese e Palmanova, nonché un altro da 21 MW e 24 ettari di seminativo che interesserà i Comuni di Castions di Strada, Bicinicco e Gonars".

Lo afferma in una nota il capogruppo del Movimento 5 Stelle nel Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Cristian Sergo, ricordando che "un mese fa abbiamo rilanciato la proposta di una moratoria per parchi e impianti fotovoltaici a terra, dopo che già in occasione dell'ultima legge omnibus avevamo proposto un emendamento sul tema".

"L'obiettivo - ricorda l'esponente pentastellato - è quello di avere il tempo per arrivare a una legge in materia che eviti il consumo di suolo indiscriminato. Stiamo perdendo troppo tempo e le grandi società d'investimento vedono nelle nostre campagne la nuova terra di conquista".

"L'individuazione delle aree idonee e non idonee per questo genere di impianto, attesa da una decina di anni, è fondamentale - conclude il capogruppo del M5S - per evitare la proliferazione di strutture che rischiano di compromettere il paesaggio e il mondo agricolo del Fvg. Non sarà di certo possibile bloccare tutte queste nuove domande, anche perché nemmeno il divieto di incentivare i parchi su suolo agricolo voluto dal Governo Conte sembra preoccupare i proponenti, ma probabilmente un freno alle stesse lo si potrà mettere".