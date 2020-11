'Il futuro di Trieste è aprirsi al mondo'

"Il porto di Trieste, sistemizzato con Monfalcone e Porto Nogaro, ha davanti a sé anni di grande sviluppo. Ne sono profondamente convinto. Ma questo sviluppo sarà possibile solamente se si capirà l'importanza di non chiudersi dietro fallimentari linee strategiche che vorrebbero tutelare un'idea di autonomia che non è e non può essere l'idea di chi crede nell'Europa. Trieste deve aprirsi al mondo, è il momento giusto, per il bene di tutto il Friuli Venezia Giulia e del nord est produttivo.La politica regionale e nazionale devono continuare a sostenere questo sviluppo con assoluta convinzione, superando qualsiasi contrarietà allo stesso", dichiara in una nota il deputato di Forza Italia Guido Germano Pettarin.

"Sono convinto che l’apertura al mondo ed alle conseguenti presenze in loco di realtà economiche europee e globali sia indispensabile, che il Porto di Trieste sistemizzato con Monfalcone e Porto Nogaro sia il Porto dell’Europa, ricordo che la logistica è stata nei secoli la fortuna delle nostre epoche dorate, sostengo che la logistica integrata di tutto il FVG (dalla Sdag a Cervignano a Pontebba a Pordenone) sia tutta insieme la piattaforma logistica europea di Trieste, sono convinto che il nostro futuro ha solo questa via da percorrere, ritengo che le battaglie localistiche abbiano fatto il loro tempo, confido si comprenda che è la logistica ed il conseguente sviluppo degli scambi che ci porterà negli anni 50 di questo secolo e che l’industria pesante sui nostri territori deve essere solo un completamento delle attività economiche e non l’unico strumento di sviluppo".