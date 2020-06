'Il Fvg colga l'opportunità ZES/ZLS per Gorizia'

"Il Governo ci dà una nuova opportunità con le Zone Logistiche Semplificate Rafforzate. Speriamo che il territorio goriziano e di tutta la Bassa friulana abbia la forza e la lungimiranza di coglierla. Va dato atto alla tenacia del Partito Democratico isontino di aver messo all’ordine del giorno questa possibilità: sta ora a Regione e territorio diventare interlocutori seri per attivare l’innovativo strumento della Zona Logistica Semplificata rafforzata (Zes/ZLS) nella nostra regione". È la riflessione del segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli e del segretario provinciale del Pd di Gorizia Diego Moretti, oggi impegnati nei lavori del Consiglio regionale, a proposito della presentazione fatta a Gorizia da esponenti del Pd locale, di un documento che illustra in dettaglio le opportunità della Zona Logistica Semplificata Rafforzata per il territorio.

"Chiediamo a questa maggioranza regionale - indicano Moretti e Shaurli - di guardare alle criticità e soprattutto alle prospettive di un territorio che deve confrontarsi ogni giorno con la concorrenza della vicina Slovenia e spesso con fiscalità e opportunità diverse. Con l'istituzione della ZLS rafforzata potrebbero dispiegarsi al meglio le potenzialità di un'area vocata all'integrazione tra logistica, manifattura e artigianato. Potrebbero crearsi le condizioni per una visione di sviluppo comune per un territorio ampio e per diverse infrastrutture portuali e retro portuali".

"La proposta oggi presentata che - puntualizza Shaurli - fa seguito anche ad una specifica interrogazione presentata in Consiglio regionale da Diego Moretti e alla quale seguirà una mozione sul tema da parte del gruppo del PD in Regione, è articolata con competenza ed è soprattutto lungimirante nella prospettive".

"Vorremmo ricordare che il Governo ha dato recentemente il via libera alla ZLS rafforzata dell'area metropolitana di Venezia, e del Polesine. Noi - puntualizzano i due esponenti dem - siamo una Regione speciale e di confine che dovrebbe essere avanguardia di una visione strategica e dunque ora, seppur in ritardo, dovremmo considerare quanto fatto dal vicino Veneto come un precedente positivo cui guardare, e non solo l'irrobustimento di un soggetto competitore nell'area dell'Alto Adriatico".

“Il rilancio dell'economia, sia del tessuto commerciale che del settore produttivo, è una sfida vitale per il futuro di Gorizia. Lo dimostra il grande fermento che, dopo l'annuncio di una proposta di legge per richiedere l'istituzione di una zona economica speciale, condivisa con il sindaco Ziberna, i consiglieri regionali Nicoli, Bernardis e Calligaris, nonché con i vertici della Camera di Commercio Venezia Giulia, si sta sviluppando nel dibattito pubblico e politico, con una rincorsa a presentare altre proposte, mozioni e chi più ne ha ne metta. Tutto aiuta, naturalmente, ma non ritengo sia questo il modo migliore di procedere. Il gioco delle bandierine va accantonato a favore di una condivisione complessiva degli obiettivi della legge e di un sostegno bipartisan a un testo condiviso. Solamente così avremo qualche speranza di convincere qualsiasi governo a investire sullo sviluppo di questa zona. Altrimenti questo tentativo di rilancio resterà solamente una delle tante occasioni sprecate”. Così, in una nota, il deputato di Forza Italia Guido Germano Pettarin.

“Poco importa - aggiunge - che si chiami Zes, Zese, Zls o più semplicemente nuova zona franca. L'importante è che i nuovi strumenti da mettere in campo possano portare vantaggi reali e tangibili ai cittadini e agli operatori economici di Gorizia, della sua ex provincia e di tutta la fascia confinaria con la Slovenia. Questo non sarà possibile, però, finché tra le legislazioni e soprattutto tra la fiscalità italiana e quella slovena continueranno a esserci differenze così impattanti. Roma Lubiana e Bruxelles non possono continuare a far finta che la fiscalità di svantaggio nelle zone di confine non esista, debbono comprendere che un'economia in difficoltà, anche se in un territorio distante dalle capitali, rappresenta un tallone d'Achille per tutta l’EU e, nella Europa di Schengen, per tutta Italia e Slovenia. Al contrario, poter contare qui su un territorio in pieno sviluppo, come molti ricorderanno essere stato durante gli anni della zona franca, sarebbe un valore aggiunto importantissimo per un ulteriore sviluppo del Friuli Venezia Giulia e del Nord Est d’ Italia, che sarebbe trainante per tutti in un contesto Europeo finalmente moderno e dinamico”, conclude Pettarin.